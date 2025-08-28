1963年の発売以来、世代を超えて愛され続ける「ジャイアントコーン」が、再び話題のコラボを発表！2025年9月1日からは「進撃の巨人」「FAIRY TAIL」「ブルーロック」とタッグを組んだ「ザクザク感で魂を燃やせ！無敵のオールスターズキャンペーン」第2弾がスタートします。限定デザインパッケージやオリジナルグッズが当たるチャンスまで、ファンにはたまらない内容です。 限定パッケ&