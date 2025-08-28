中国商務部は8月27日午後、上海協力機構（SCO）の経済貿易協力に関する説明会を開催しました。この説明会では関係責任者が、中国とSCO加盟国との2024年の貿易規模が前年比2．7％増で過去最高を記録したことを明らかにしました。2024年の中国と他のSCO加盟国との貿易額は前年比2．7％増で、約5124億ドル約77兆円）に達しました。（提供/CRI）