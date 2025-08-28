JR九州によると、28日午前8時26分ごろ、日豊線暘谷〜豊後豊岡で特急ソニック12号（佐伯6時58分発博多行き）が走行中に踏切の安全確認を行った。この影響で同9時10分現在、同線（上下線）小倉〜大分で列車に遅れが出ている。同9時30分現在、調査の結果、車両の不具合が判明した。鹿児島線（上下線）小倉〜博多でも遅れが出ている。【特急列車の運休】ソニック11号（博多〜大分）ソニック16号（大分〜博多）▶JR九州・運行情