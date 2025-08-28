北九州市は、特定危険指定暴力団工藤会の本部事務所跡地（小倉北区）で複合型福祉施設の建設を進めているNPO法人「抱樸（ほうぼく）」（八幡東区）と、高齢者の孤立防止や子どもの居場所づくりなどで連携協定を結んだ。22日に市役所で締結式があり、抱樸の奥田知志理事長は「これまでのホームレス支援だけでなく、今後は街づくりという、より広い範囲で連携したい」と抱負を述べた。建設する複合型福祉施設「希望のまち」の1階