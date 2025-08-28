北九州市と福岡市を拠点に活動する20代の作家3人の展覧会「SIGNAL」が31日まで、小倉北区鍛冶町のギャラリーソープで開かれている。気鋭アーティストによる等身大で独自性ある抽象絵画など作品18点が並ぶ。3人はTeppeiさん（26）、小宮万依さん（27）、SAMOさん（27）。幼い頃から漫画が好きで模写を繰り返していたというTeppeiさんは、大学院で美術を学ぶ中で、漫画から着想を得たモノクロの抽象画にたどり着いた。今回の作品