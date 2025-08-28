TOTOは9月6日午後6時から、北九州市小倉北区中島2丁目の本社・小倉第一工場で「TOTO夏まつり」を開く。地域住民に感謝し、交流を深めようと40年以上前から続く夏の恒例行事。入場無料。当日は社員らが軽食や飲み物などを販売する。ステージでは、地元の保育園児が、トイレ教育のため歌い継がれている作者不明の楽曲「ととべんきのうた」に合わせて踊りを披露。お笑いタレント、なかやまきんに君のライブやレーザーショーなどが