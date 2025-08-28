福岡県糸島市は、10億5920万円を追加する本年度一般会計補正予算案や、2024年度一般会計決算認定案など計31議案を発表した。9月1日開会予定の市議会定例会に提案する。同認定案によると、歳入が485億7791万円（前年度比5・6％増）で、地方税は国の定額減税分を加えた実質額が約111億2千万円で過去最高。歳出は472億4580万円（同6・9％減）。補正予算には、一般会計決算の黒字分の半額を財政調整基金に回す積立金6億3039万円