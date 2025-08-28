ドジャースの山本由伸投手米大リーグ、ドジャースの山本由伸の次回登板が31日午後1時10分（日本時間9月1日午前5時10分）開始の本拠地でのダイヤモンドバックス戦に決まった。27日、球団が発表した。中6日の登板で12勝目を目指す。（共同）