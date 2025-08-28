政府は、日米の関税合意の内容を米側と確認するため２８日から予定していた赤沢経済再生相の訪米を取りやめた。政府関係者が２８日、明らかにした。内閣官房は「事務レベルで詰めなければいけないことが判明したため」としており、事務レベルでの協議を続ける方向だ。次回の訪米日程は決まっていないという。赤沢氏は２７日、米側と７月に合意した自動車関税の引き下げの実施や５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資の共同文