政府は、28日から予定されていた赤沢経済再生担当大臣の訪米を取りやめると発表しました。赤沢大臣は28日から30日の日程で訪米し、自動車の関税を引き下げるための大統領令を速やかに出すよう求める考えをしていました。政府は赤沢大臣の訪米中止の理由を、事務レベルで協議しなければならない事項が見つかったためと説明しています。