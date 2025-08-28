霧島山の新燃岳はきょう28日未明噴火し、噴煙が火口から5500mの高さまで上がりました。噴火は続いていて、気象台は「連続噴火が継続している」としています。 新燃岳は28日午前4時53分に噴火。噴煙が火口から5500mの高さまで上がりました。噴煙の高さが5000メートルを超えたのは先月3日以来です。 噴火に伴う大きな噴石の飛散や火砕流は観測されていません。 現在も噴火は継続していて、午前9時には噴煙は3700メー