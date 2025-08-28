タレントのかとうれいこ（56）が28日、自身のインスタグラムを更新。シニアツアーのプロアマ大会でのショットを披露した。「PGAシニアツアー【マルハンカップ】2025プロアマ大会今年は桑原克典プロとご一緒させて頂きました！！」と桑原との2ショットをアップ。「桑原プロに的確なアドバイスをして頂き目から鱗でしたーありがとうございました！」と感謝した。また「マルハンカップは著名人、アスリートの方々も参戦し