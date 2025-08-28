噴煙を上げる霧島連山・新燃岳＝28日午前7時33分、鹿児島県霧島市から（無人定点カメラで撮影）鹿児島地方気象台は28日、宮崎、鹿児島県境に位置する霧島連山・新燃岳で噴火が発生し、噴煙の高さが火口から5500メートルに達したと明らかにした。噴煙が5千メートル以上に上がったのを確認したのは7月3日以来。噴火警戒レベルは3の「入山規制」が継続しており、引き続き注意を呼びかけている。新燃岳は6月22日、2018年6月以来と