２８日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２１２円安の４万２３０８円と反落で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが１４７ドル高と続伸し、主要株価３指数はそろって上昇。取引終了後にエヌビディア＜ＮＶＤＡ＞が発表した２５年５～７月期の決算は、売上高と調整後１株利益がともに市場予想を上回る結果となった。同社は８～１０月期の売上高が５４０億ドルを中心にプラスマイナス２％の範囲になる