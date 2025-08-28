JR東日本などによりますと、上越新幹線の車内でモバイルバッテリーからの発煙がありました。すでに消し止められているということです。【映像】上越新幹線の車内でモバイルバッテリーから発煙東京消防庁によりますと、50代男性が手にやけどをしたということです。この影響で上越新幹線の「とき307号」は、車内の点検のため遅れが出ています。（ANNニュース）