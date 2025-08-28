28日の東京株式市場、日経平均株価は約200円値下がりして始まりました。【映像】日経平均 200円値下がりで始まる市場では、日本時間早朝に発表されたアメリカの大手半導体メーカー、NVIDIA の決算に注目が集まっていました。売上高、純利益ともに四半期として過去最高となりましたが、その後、時間外取引で利益確定の売りが進むなどの影響もあり、日経平均の値動きは限定的となっています。（ANNニュース）