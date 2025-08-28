元HKT48のタレント指原莉乃（32）が、27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に元AKB48小嶋陽菜（37）と出演。自身らが参加し、13日にリリースされたAKB48の20周年記念シングル「Oh my pumpkin！」について語った。グループ66枚目のシングルで、20周年を記念した作品。現役メンバーに加え、海外姉妹グループのメンバー、さらにOGの前田敦子、高橋みなみ、小嶋、指原が参加することで話題となっている。OGは