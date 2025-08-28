「エクストレイルNISMO」登場日産は2025年8月27日、マイナーチェンジを行ったミッドサイズSUV「エクストレイル」を発表しました。ラインナップには「エクストレイルNISMO」が設定され、2025年9月24日に発売されます。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型X-TRAIL」に追加された“NISMO”です！ 画像で見る（30枚以上）日産のモータースポーツからのフィードバックを受けた純正コンプリートカー「NISMOロードカー」モデル