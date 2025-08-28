トリドリが３日ぶりに反発した。同社は２７日の取引終了後、株主優待制度を導入すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。１２月末日を基準日として１００株以上を保有する株主を対象に、ＱＵＯカード３０００円分を贈呈する。 出所：MINKABU PRESS