アドバンテストは底堅さ発揮。注目されたエヌビディア＜NVDA＞の５～７月期決算は市場予想の高いハードルを越える好調な内容であったが、データセンター部門の売上高は事前コンセンサスの４１３億ドルに対し、４１１億ドルとわずかに届かなかった。これを受けて時間外で同社株は一時５％安と売り込まれる場面があったが、その後はやや下げ渋る動きをみせている。市場では「（エヌビディアの決算で）デ&#