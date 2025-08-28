不二製油が大幅続伸し、年初来高値を更新した。同社は２７日取引終了後、３カ年の新中期経営計画を策定したと発表。最終年度となる２８年３月期の連結事業利益目標を４５０億円（２６年３月期予想は２９５億円）としていることが好感されているようだ。 チョコレート用油脂（ＣＢＥ）やコンパウンドチョコレートといった成長領域における競争優位性の更なる強化を図るほか、新たな事業の柱を担う挑戦領域の育成