コアが大幅高で年初来高値を更新している。２７日の取引終了後に２６年３月期の配当予想について、中間配当を１０円から１５円へ増額修正したことが好感されている。なお、年間配当予想は６０円（前期５５円）となる。 出所：MINKABU PRESS