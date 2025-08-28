ジェイフロンティアは一時８．８％高の２０５０円まで上昇した。この日朝方、子会社で暗号資産マイニング事業を開始すると発表した。オンライン診療・服薬指導アプリ「ＳＯＫＵＹＡＫＵ（ソクヤク）」をはじめとした各種サービスにおけるビットコイン決済機能の導入検討に向け、準備資産としてビットコインの購入と暗号資産のマイニングを行う。今後の外国人利用者や医療ツーリズムの増加、海外展開を見据え、国際的