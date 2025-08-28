ＡｅｒｏＥｄｇｅがマドを開けて急伸し、年初来高値を更新した。同社は２７日の取引終了後、航空機エンジン向けチタンアルミブレードの新材料の量産体制の整備を目的に、設備投資を実施すると発表した。将来的な収益拡大を期待した買いが入ったようだ。栃木県足利市に新たに土地を取得し、量産工場などを建設する。新材料用の設備投資予定額は２５億７５００万円。加工用設備投資予定額は２４億４６００万円。設備投資額の