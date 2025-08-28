フーディソンはしっかり。２７日取引終了後、株主優待制度の拡充を発表した。現行では１００株以上を保有する「個人株主」を対象としていたが、これに加えて新たに１００株以上を保有する「飲食店を営む株主」向けの優待を新設する。半年以上の継続保有の条件に変更はない。来年３月から実施する。 出所：MINKABU PRESS