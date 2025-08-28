東京都議会の議事堂東京都議会（定数127）は28日、2024年度分の政務活動費を公開した。全体の使用率は23年度から3.6ポイント減の91.0％だった。前年度を下回るのは2年ぶり。都議会の政務活動費は議員1人当たり月50万円。24年度は総額7億3600万円のうち6億6947万円が使われた。未使用分は都に返還される。支出の内訳は「広報紙発行費」が3億756万円（45.9％）で最も多く、「人件費」が2億3942万円（35.8％）で続いた。「事務