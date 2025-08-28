青森市のペットショップから逃げていた体長約３メートルのヘビ「パプアンパイソン」について、青森署は２７日、近くの住宅の玄関近くで見つかったと発表した。これまでに被害は確認されていない。ヘビは今月４〜５日、青森市古川のペットショップの水槽からいなくなった。同署は５日から延べ約４０人で捜したが見つからず、７日に捜索を打ち切っていた。発表によると、２７日午後７時５０分頃、ペットショップから約１００メ