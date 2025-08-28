タレントの中川杏奈（38）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄・宮古島で様子を投稿した。「宮古島のホテルのプールにて」と題し、茶色の花柄ひもビキニ水着姿を公開。「ネットで800円だった水着」と明かし、「普段引きこもりな分旅行先では色々なところに行きたくて、東京に帰る前日ホテルのナイトプールで全ての体力を使い果たすまで遊んできたよ帰りの飛行機は爆睡でした。。」とつづった。「撮影で何度も沖縄に