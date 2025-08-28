元AKB48のタレント小嶋陽菜（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。小嶋は「Marseille」と記し、サングラスに華やかなワンピース姿や、胸元が大胆にあらわになった赤い水着姿など、リゾート気分を満喫する様子を披露した。この投稿にフォロワーからは「圧倒的美」「私の永遠の女神様」「美しすぎる」「セクシーなこじはるさん、大好き」といったコメントが寄せられている。