元小学校教師の上村公亮氏は、7年間不登校児を一人も出さない熱血教師だった。しかし仕事に打ち込むあまり、ある日学校に行けなくなり、天職だと考えていた教職を辞めざるを得なくなる。その後始めた活動とは――。※本稿は、上村公亮著、鎌田和宏監修『不登校児ゼロ教師が伝える親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／xavierarnau※写真はイメージです