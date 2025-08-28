原宿系動画クリエーターのしなこ（29）が27日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いてクインケ浮腫が発症したことを報告した。しなこは「昨日いきなり目が腫れちゃって早朝病院行ってげき強お薬飲んで副作用で爆睡してた」と報告し、下まぶたの腫れた痛々しい近影を添えた。さらに「今日全然投稿なくてごめんねちょっと落ち込みしなこですクインケ浮腫っていうアレルギーでした」とつづった。しなこは30〜31日