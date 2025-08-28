タレント、ホラン千秋（36）が27日、インスタグラムを更新。新しくなったヘアースタイルを披露した。ホランは「髪型がアップデートされました」とコメント。髪を明るくして襟足を刈り上げたすっきりとしたショートカット姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「男前すぎるだろ」「このイケメンはどなたですか?」「美人はどんな髪型でも美人」「凄いカッコいいです」とコメントが寄せられている。ホランは3月28日、メインキャス