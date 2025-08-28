テレビ番組で「石原さとみ似」と紹介されたインフルエンサーの新山桃子（26）が27日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。友人と長野の野尻湖旅行を満喫する動画を投稿した。「summer vacation」と題し、上は紫、下は白のビキニ水着姿で、野尻湖へ思いきり飛び込んだ。ボートの上でも風を感じながら笑顔。愛犬を抱き、夕日を眺める場面もアップした。ファンやフォロワーからも「美しさ可愛さに脱帽」「美しさの極み