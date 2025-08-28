【山粼武司 これが俺の生きる道】#18【前回を読む】「掟」を破ってナゴヤ球場に外車で乗りつけたら「小松の親分」にコッテリ絞られたかつて中日には「派閥」があった。俺が「親分」として慕っていたのは沢村賞投手の小松辰雄さんだ。プロ2年目で二軍暮らしだった俺は、故障で二軍調整中だった小松さんからキャッチボールの相手を頼まれた。そうそう、俺はプロ1年目、星野仙一監督から海外への武者修行で三塁転向を命じ