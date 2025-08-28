ニューストップ > スポーツニュース > ネットフリックスが独占放送権獲得のWBCに「今回は見ない」と悲観的… ワールド・ベースボール・クラシック スポーツニュース・トピックス ゴシップ 日刊ゲンダイDIGITAL ネットフリックスが独占放送権獲得のWBCに「今回は見ない」と悲観的な声 2025年8月28日 9時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ネットフリックスがWBCの独占放送権を獲得した件についてゲンダイが報じた テレビの地上波中継がなければ、視聴者は限られることになると筆者は指摘 ネット上では「今回は見ない」といった悲観的な声が出ている 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 「ここで商売したら店をぶち壊す」出店店主を脅迫の疑いで暴力団幹部が逮捕…ヤクザが狙う「ベビーカステラ露店」の仕組みとは 2025年8月27日 16時51分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分