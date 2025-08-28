昨秋の出直し選挙を経ても依然、混乱が続く兵庫県政。8月26日、日本中学生新聞の川中だいじ記者が、初めて斎藤元彦知事の定例記者会見に出席し、現状への知事の考えを問うた。川中だいじ記者のリポート──。仰天！ 参院選兵庫選挙区の国民民主党候補は、県知事選で「斎藤元彦陣営ボランティア」だった◇◇◇「斎藤知事お願いがあります」8月26日、夏休み最後の火曜日。ぼくは斎藤元彦兵庫県知事の定例記者会見に