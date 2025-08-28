ギョッとする話だ。トランプ米大統領が国防総省（Department of Defense）の名称を「戦争省（Department of War）」に変えたいらしい。25日、ホワイトハウスで記者団に「国防だけでなく攻撃も必要だ」として改称への意欲を示し、「来週あたりに変更が行われるだろう」と述べたという。【もっと読む】トランプ熱烈支持MAGA派の恋活の場「MAHA」って何だ？ 日本も他人事ではない危険な思想正式な改称には連邦議会の承認が必要な