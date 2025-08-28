メッツの千賀滉大（ゲッティ＝共同）米大リーグ、メッツの千賀滉大が31日午後1時40分（日本時間9月1日午前2時40分）開始の本拠地でのマーリンズ戦、エンゼルスの菊池雄星が9月1日午後1時10分（同2日午前3時10分）開始の敵地でのアストロズ戦に先発することが27日、両球団から発表された。ともに中5日の登板で千賀は8勝目、菊池は7勝目を目指す。（共同）