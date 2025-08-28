２８日午前８時過ぎ、上越新幹線上り「とき３００号」の車内で乗客のモバイルバッテリーから煙が出ていると社内の警備員に通報があり、上野駅に停車して車内点検を行った。ＪＲ東日本によると、とき３００号は上野駅を９分遅れで出発した。折り返しの下り「とき３０７号」は東京駅を１５分遅れで出発した。