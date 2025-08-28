シンガー・ソングライターの長渕剛（68）の周辺が騒がしくなってきた。27日配信の文春オンラインは「《別居騒動勃発》長渕剛の妻・志穂美悦子が事務所役員を退いていた！ 20代女性が長渕と鹿児島同行」と題し、長渕の個人事務所「オフィスレン」をはじめとした関連3社の取締役から、昨年4月に妻で女優の志穂美悦子（69）が退いていたことや、20代半ばの女性スタッフとの不倫疑惑に触れている。【こちらも読む】長渕剛がイベント