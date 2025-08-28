【芸能界クロスロード】カズレーザーと二階堂ふみしかり…芸人×女優の結婚はだいたい世間から歓迎されるフジテレビと中居正広の一連の問題を審議していた第三者委員会から「不適切な会合」と認定された懇親会。新たに福山雅治が参加していたことを所属事務所が発表した。時期は2005年ごろから年に1、2回、フジの元専務・大多亮氏主催の会合でのことだ。女子アナが多く参加していたこの会で福山は下ネタ発言していたことを指摘さ