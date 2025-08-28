「純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか」(C) 2025 死ぬまで推すのか 製作委員会 6月23日にデビュー15周年を迎えた純烈。6月11日にアニバーサリーを記念した新曲「二人だけの秘密」をリリースし、6月30日にはライブ「15周年だよ！ 純烈コンサート2025 純子・烈男 全員集合！！」を開催するなど、酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太による3人での新体制も好調だ。9月5日(金)からは、 "純子""烈男"と呼ばれる活躍を支えるファン