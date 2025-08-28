『アイドルマスター ミリオンライブ！』高山紗代役などを演じる声優・駒形友梨の1st写真集が、10月17日に発売されることが決定した。【写真】色気のある大人っぽいワンピース姿などを披露今回はまるで隣にいるような感覚に陥るほど無邪気な笑顔や、色気のある大人っぽいワンピース姿、愛犬とのツーショットなどを披露。さらに水着での撮影にも初挑戦しており、今までに見たことのない一面も収録した特別な一冊になっている。