若者たちにとって“夏の風物詩”として定着したナイトプール。だが現在、入場料は5000円超え、ドリンクは一杯2000円近くかかるホテルも珍しくない。それでも「出会いがあるはず」と信じてナイトプールに向かった男女。そこに広がっていたのは、理想とはあまりにもかけ離れた光景だったという……。◆出会いを期待してナイトプールに行ったら大失敗 以前は「夏といえばナイトプール！」というほど通い詰めていたと話す、OLの千賀紗