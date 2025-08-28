人気3人組バンド「ヤバイTシャツ屋さん」のベースボーカルで、第1子妊娠中のありぼぼ（年齢非公表）が27日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いユニット「怪奇！YesどんぐりRPG」どんぐりたけしの33歳の誕生日を祝福した。ありぼぼは「好きな人のお誕生日おデートした」と書き出し、たけしとの2ショットをアップ。指で「33」の数字を表す夫のソロショットを投稿し、仲の良さをうかがわせた。ありぼぼは2023年11月にど