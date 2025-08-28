27日、自転車にぶつかり運転手がケガをしたにもかかわらず、ぶつかったトラックが走り去るひき逃げ事件が発生しました。 警察によりますと27日の午後5時半ごろ、山形県寒河江市中央2丁目の主要地方道寒河江村山線で、道路を走っていた白いトラックが左側を走っていた自転車にぶつかったということです。 自転車は転倒し、乗っていた寒河江市の会社員の男性（30代）が右ひざにケガをしましたが、トラックの運転手は男性を救護せず