札幌・北警察署は2025年8月27日、札幌市北区に住む自営業の男(60)を暴行の容疑で逮捕しました。男は8月27日、札幌市北区北33条西4丁目のバス待合室で、男性の首を押さえつける暴行を加えた疑いが持たれています。8月27日午後5時ごろ、バスを待っていた男性から、「女子高校生と酔っ払いの男性がもめている」と警察に通報がありました。警察によりますと、その通報があった直後に、男が男性に近づき、首を押さえつける暴行を加えま