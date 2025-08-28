午前8時すぎ、新潟駅から東京駅に向かっていた新幹線の車内でモバイルバッテリーが発火し、1人がけがをしました。東京消防庁とJR東日本によりますと、新潟発、東京行きの上越新幹線「とき300号」が午前8時10分ごろに上野駅に間もなく到着する際、車内でモバイルバッテリーが発火したと119番通報がありました。警視庁などによりますと、58歳の男性が足元に置いていたキャリーケースから煙が出ているのに気づき、中を見るとバッテリ