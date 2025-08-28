女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年8月7日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝恋人を連れて地元に戻る場合、一般的にイメージされるのは実家への挨拶。ただし、すべてのカップルの目的がそうとは限りません。なかには相手の要望などもあり、純粋に旅行として訪れる人もいるようです。医療事務の渡瀬志保さん（仮名・34歳