幼稚園や保育園で、ママ友との交流は欠かせませんよね。仲良く過ごしたいものですが、時にトラブルに巻き込まれることも…。今回ご紹介するのは、Ai(@mayai260)さんのブログ漫画。綾子さんが、晴れ着をめぐるママ友トラブルに直面したエピソードです。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『あなたは貸せますか？』をごどうぞごらんください。 ©Ai